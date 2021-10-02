"الزراعة": زيارة فريق بحثي لسيناء لدمج أبنائها في التنمية الزراعية المستدامة

كتب- أحمد مسعد:

كلف الدكتور عبد الله زغلول​، رئيس مركز بحوث الصحراء، فريقا بحثيا من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في المجالات الزراعية والتنموية"؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنمية الشاملة بسيناء، وتنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالتنمية الزراعية في سيناء.

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء - في بيان اليوم السبت - إن البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لأبناء سيناء في سبيل خدمة هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالعال رئيس البرنامج البحثي إن الفريق المشارك في الزيارة التقى عدد من القيادات التنفيذية، وشيوخ وعواقل القبائل بمركز ومدينة الحسنة وقراها وتوابعها، وتم عقد حلقات نقاشية مع مختلف فئات المجتمع البدوي( الزراع، الشباب، المرأة) تم خلالها التعريف بأهداف البرنامج وبحث سبل تنفيذ أنشطته البحثية والتطبيقية، والوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية بالمنطقة محل الدراسة، ووضع مقترحات عملية للتغلب عليها.

من ناحيته، أشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بالجهود المبذولة من الفريق البحثي القائم بالزيارة ، مؤكدا تقديم كل الدعم لمثل هذه البرامج التي تعكس تطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع مع ضرورة الاهتمام بالتنمية الزراعية في المناطق الأكثر إحتياجا لدعم مواطني ومزارعي الصحراء.