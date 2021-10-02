غدا.. مصر للطيران تسير 72 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الأحد، رحلاتها إلى 72 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 8 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٣ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، إربيل، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، أبوجا، باريس، روما، دبي، إسطنبول، جنيف، بيروت امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمَان، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة)، و١٦ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأسيوط)، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​