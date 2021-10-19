Masrawy logo white

غدا.. جامعة الأزهر تفتتح معرضها للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب

03:46 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
غدا.. جامعة الأزهر تفتتح معرضها للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب

جامعة الأزهر

القاهرة- أ ش أ:

تفتتح جامعة الأزهر معرضها السنوي للكتاب، غدا الأربعاء، ويستمر حتى الرابع من نوفمبر القادم بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ممثلة في الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة، والدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية.

وأوضحت الجامعة - في بيان اليوم - أن المعرض يقام في مقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر، ويستهدف تيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين وخلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلاب الجامعة وطالباتها، بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع، وتحصيل العلوم المختلفة، وتأهيلهم بالثقافة وحب الوطن للإسهام بشكل إيجابي في نهضة المجتمع.​

هذا المحتوى من

جامعة الأزهر الهيئة المصرية للكتاب هيثم الحاج علي نيفين محمد موسى دار الكتب والوثائق القومية

الخبر التالى:

شركات "الكهرباء" تنتهي من تركيب ٦٠٠ ألف عداد كودي.. وسداد ١٢٠ ألف مقايسة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

639

متعافون اليوم

319339

إجمالي الإصابات

18015

إجمالي الوفيات

269482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا