​"نقل الكهرباء": توقيع عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بـ178 مليون جنيه

كتب- محمد صلاح:

في إطار جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذي يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائي في العالم، وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة في المواصلات العامة في مصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة، واستمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية للمونوريل.

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقد لتنفيذ إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من أكتوبر جهد (66 / 22) كيلوفولت، سعة (3 × 40) ميجا فولت أمبير، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS بمنطقة القاهرة، لتوفير التغذية الكهربائية المطلوبة للأحمال الكهربية الخاصة بمونوريل السادس من أكتوبر، مع شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع ش.م.م بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 178 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرًا.

ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة..

وتأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية على أرض مصر الحبيبة.