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السيسي يهنئ نظيره التونسي بتشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية

08:46 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
السيسي يهنئ نظيره التونسي بتشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية

الرئيس السيسي ونظيره التونسي

كتب يوسف عفيفي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي قيس سعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، مؤكداً دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، مؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والأفريقي المشترك في مواجهة لتحديات الإقليمية الراهنة.

السيسي قيس سعيد رئاسة الجمهورية

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