عضو اللجنة الدائمة بالآثار يكشف حقيقة شطب حديقة الأسماك من تعداد الآثار

(مصراوي):

أكد الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية، عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، أن قضية شطب حديقة جبلاية الأسماك من تعداد الآثار المسجلة لم تعرض على اللجنة الدائمة حتى الآن.

وقال عبدالرحيم في تصريحات خاصة: "لا يستطيع أي شخص أن يشطب أثرًا من تعداد الآثار أو حتى أن يقترب من حرم أثر من الآثار، لأن حرم الأثر يعامل معاملة الأثر نفسه، واترك من يتكلم يتكلم".

وأضاف عبدالرحيم: "لا أعلم مدى صحة الخطاب الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول مخاطبة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حول تعديل قرار تسجيل حديقة الأسماك، على أن يكون تسجيل الجبلاية والأكشاك الثلاثة التي ترجع إلى عصر الإنشاء فقط"، مؤكدًا: "اللجنة الدائمة هي السلطة المختصة بهذا الشأن وطالما لم يعرض علينا شيء حتى الآن فلن أستطيع أن أجيب على شيء إلا بعد التأكد".

وأكمل عبدالرحيم: "بصفة عامة، لو الدنيا اتقلبت فلن نقبل بشطب أثر أو حرم أثر"، مؤكدًا أن الحديقة بكل مشتملاتها تعد امتداد لمنطقة الماريوت وهو المكان الذي أسسه الخديوي إسماعيل ليستقبل فيه الوفود التي حضرت لمصر إبان افتتاح قناة السويس عام 1869.

وتابع عبدالرحيم: "سأعطيك سرًا؛ وهو أننا في اللجنة الدائمة الآن بصدد إعادة تخطيط لحرم جميع الآثار في مصر، حتى يتم ردع جميع من تسول له نفسه التعدي على أي أثر في مصر، لأن حرم الأثر يعامل معاملة الأثر ذاته، وما حوله لا علاقة لنا به بشرط ألا يحجب الرؤية أو يغير من طبيعة النسيج العمراني للمنطقة".



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