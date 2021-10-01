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بطل الحكاية يتكلم.. محمود سعد يكشف أسباب وقف برنامجه "باب الخلق" على شاشة النهار

03:48 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
بطل الحكاية يتكلم.. محمود سعد يكشف أسباب وقف برنامجه "باب الخلق" على شاشة النهار

محمود سعد

كتب- أسامة علي:

أعلن الإعلامي محمود سعد، أسباب وقف برنامجه "باب الخلق" عبر قناة النهار.

وقال محمود سعد، في فيديو نشره عبر منصاته على السوشيال ميديا، اليوم الجمعة: هناك من ينشر شائعات عن سبب وقف البرنامج وأنه تم منعي من الظهور الإعلامي، وإذا لم أرد على هذه الشائعات سأكون موافقا عليها.

وأشار سعد، في حديثه، إلى أن البرنامج لم يكلف القناة كثيرا (من الناحية المادية) غير أنه لم يربح كثيرا أيضا، وأنهم لم تكن هناك مشكلات في المادة الإعلامية للبرنامج، متابعا: هناك ظروف مادية للمحطة.

وأضاف محمود سعد: منذ 10 سنوات مع بداية عملي مع قناة النهار، لم يزد فيها أجري، بل كان في النازل، ولكن بين الناس كان هناك أشياء أخرى تعلو وارتباط بين الناس، ولم اعترض حتى أنني فوجئت أثناء توقيع العقد لعام 2020 أن الأجر زهيد جدا، ورفضت التوقيع، ولم يتم توقيع عقود عامي 2020 و2021، ولم أسأل ما أتقاضاه شهريا.. اللي كان بيدهوني في الشهر كنت باخده.

ولفت محمود سعد إلى أن إنهاء العمل مع القناة لم يستغرق سوى 10 أو 15 دقيقة مع صاحب المحطة، موضحا أنه لم يحدث أي خلاف وخرج من القناة بشكل ودي مع الاتفاق على تقديم برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي: "خرجنا بكل هدوء وشياكة"، أنه أي شيء يكتب أو يقال عن خلافات بينه وبين إدارة القناة غير صحيحة.

محمود سعد برنامج باب الخلق قناة النهار

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