أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

السياحة: 1690 فندقا ومطعما وكافتيريا يحصلون على الشهادة الصحية للتشغيل

08:45 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
السياحة: 1690 فندقا ومطعما وكافتيريا يحصلون على الشهادة الصحية للتشغيل

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول نحو 1690 فندقا ومطعما وكافتيريا سياحية على الشهادة الصحية لإعادة التشغيل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وصل حتى الأن إلى 668 فندقا بـ23 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت استمرار لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة لإعادة التشغيل.

وتواصل لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، المرور على المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة، حصول نحو 1022 مطعماً وكافتيريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من26 يوليو 2020.​

وزارة السياحة والآثار الفنادق شهادة السلامة الصحية

الخبر التالى:

وزير الري يبحث مع نظيره الجنوب سوداني تعزير التعاون في مجال الموارد المائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظ البنك المركزي: 431 مليار دولار تدفقات نقدية لمصر خلال عهد السيسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا