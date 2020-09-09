وزير الري يبحث مع نظيره الجنوب سوداني تعزير التعاون في مجال الموارد المائية

القاهرة- (أ ش أ):

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، مناوا بيتر قادكوث، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وأعرب الدكتور محمد عبدالعاطي، عن سعادته بوجوده في جنوب السودان ولقاء الأشقاء بوزارة الموارد المائية والري، مؤكدا أن مصر تعمل جاهدة لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.

وأكد وزير الري أن المشروعات المصرية في مجال الموارد المائية والري تهدف بشكل مباشر مساعدة مواطني جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية من خلال مشروعات إنشاء محطات المياه الجوفية، وتسهيل حركة النقل من خلال مشروعات المراسي النهرية التي أقامتها الوزارة في حوض بحر الغزال وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات الهيدرولوجية اللازمة للمشروعات التنموية بجنوب السودان.

وقال الوزير، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان، خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية، والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.