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مؤامرة ضد الأخلاق.. برلماني يطالب بإخضاع المروجين لزواج المثليين لسلطة القانون

12:44 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
مؤامرة ضد الأخلاق.. برلماني يطالب بإخضاع المروجين لزواج المثليين لسلطة القانون

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، بإخضاع المروجين لزواج المثليين في مصر إلى سلطة القانون، مؤكدًا أن هذه المطالب هدفها نشر وعي زائف و مغلوط وتطبيع هذه الأفكار داخل المجتمع.

وأشار النائب إلى أن إعلان فتيات أو شباب عن زواجهم من بعضهم البعض عبر "الفيسبوك" هو مخطط خبيث يستهدف النيل من المجتمع المصري حتى لو ثبت فيما بعد أن الحسابات التي أعلنت هذا الأمر مزيفة وغير حقيقية.

وأكد "طلعت"، أن الحرب التي تتعرض لها مصر هي في الأساس حرب ضد قيم المجتمع وثوابته، لذا فإن مواجهتها لابد أن تتم عبر سلطة القانون وبكل حزم وجدية.

وتابع:"لا يمكن التغاضي عن جريمة من عينة إعلان فتاتين زواجهما عبر الفيسبوك لمجرد أنه تبين لنا أن الحسابات مزيفة فهذا أمر لا مجال فيه للهزل بل لابد من تتبع أصحاب هذه الحسابات وملاحقتهم بالقانون".

وأكد النائب، أن ظهور إعلانين في توقيتات متزامنة عن زواج المثليين بين ٢ من الفتيات من جهة و٢ من الرجال من جهة أخرى لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة، إنما هو جزء من مؤامرة ضد أخلاق وتكوين هذا المجتمع ولابد من ملاحقة المتورطين فيها.

مجلس النواب المثليين المجتمع المصري جون طلعت زواج المثليين

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