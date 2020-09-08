حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية بمنظومة إلكترونية لتنظيم البناء واستغلال الأراضي.. وإعلان خطة العام الدراسي الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: