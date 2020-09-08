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الإعادة اليوم وغدًا.. تعرف على لجنتك ورقمك في كشوف انتخابات الشيوخ 2020

07:30 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الإعادة اليوم وغدًا.. تعرف على لجنتك ورقمك في كشوف انتخابات الشيوخ 2020

انتخابات مجلس الشيوخ - أرشيفية

(مصراوي):

يقدم (مصراوي) خدمة معرفة مقر اللجنة الانتخابية، في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، للمصريين في الداخل.

ويمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوانها ورقمك في الكشوف الانتخابية باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، للإدلاء بصوتك الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

للدخول على موقع الهيئة، اضغط الرابط..

ويأتي هذا عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية في الجولة الأولى من الانتخابات، وإجراء جولة إعادة على 26 مقعدًا آخرين، بإجمالي 52 متنافسًا، في 14 محافظة، وتستمر يومين (الثلاثاء والأربعاء).

ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، والتي تنطلق على مدار يومين، والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

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