كورونا في 24 ساعة| مصر تكسر حاجز 100 ألف إصابة.. وبحث إنتاج لقاح صيني بـ"فاكسيرا"

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، أمس الإثنين؛ وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

-"كسرنا حاجز الـ100 ألف إصابة".. الصحة تعلن بيان كورونا

- وفد صيني في مصر لبحث إنتاج لقاح كورونا داخل "فاكسيرا"

ء-​ وزيرة الصحة تزور السودان على رأس وفد طبي من مختلف التخصصات

- روسيا تدخل أول دفعة للقاح كورونا إلى التداول العام

- ترامب يتهم الديمقراطيين بمهاجمة حزم التحفيز ولقاح كورونا بسبب الانتخابات

ء- وزير الصحة البريطاني يرجح جاهزية لقاح "أكسفورد" للاستخدام أوائل العام المقبل

- إيطاليا: 12 وفاة و1108 إصابات بفيروس كورونا خلال يوم

ء- ترامب: ربما يتوفر لقاح لكورونا في أكتوبر المقبل

ء- "سينوفاك": لقاحنا ضد كورونا يبدو آمنًا لكبار السن

ء- إسبانيا تصبح أول بلد أوروبي يتجاوز نصف مليون إصابة مسجلة بفيروس كورونا

ء- إسرائيل تتراجع عن خطط لإغلاق مناطق ترتفع فيها الإصابات بكورونا

ء- إغلاق منافذ الدار البيضاء ومؤسساتها التعليمية لوقف انتشار كورونا

ء- لبنان يسجل 400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ء- إضراب أطباء المستشفيات الحكومية في نيجيريا رغم جائحة كورونا

- بريطانيا: تسجيل 948ر2 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ء- الصحة العالمية: وباء كورونا لن يكون الأخير وعلى العالم أن يكون أكثر استعدادا

- مخاوف من انتشار كورونا داخل مخيم يوناني بعد تسجيل 10 إصابات

ء- الدنمارك تفرض تدابير احترازية إثر الزيادة المقلقة في إصابات كورونا

ء- العراق يسجل 77 حالة وفاة و4314 إصابة جديدة بكورونا

- الهند ثاني دولة في العالم من حيث إصابات كورونا.. وتزايد حالات أوروبا

- سكرتير "الصحفيين": تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد لجنة المشتغلين