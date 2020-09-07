رئيس "العربية للتصنيع" يستقبل السفير الياباني لبحث توطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع السفير ماساكي نوكي، سفير دولة اليابان في القاهرة، حيث تناولت المباحثات الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع، وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة، كما تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات اليابانية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وأوضح التراس، أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وطوكيو، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدًا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات اليابانية والتي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة، لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب مناقشة إمكانية اشتراك الشركات اليابانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة خاصة الميكروباصات، وتحويلها إلى سيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي، مشيدًا بالعربات اليابانية التي تتميز بمواصفات الجودة والمتانة، لافتًا إلى تحقيق السعر المناسب للسوق المصري وإمكانية التصدير إلى الدول الإفريقية.

وأكد السفير الياباني، أن السوق المصري جاذبًا للاستثمارات اليابانية، ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتًا إلى حرص كبرى الشركات اليابانية، وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وتفقد سفير دولة اليابان بالقاهرة، الشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات التابعة للعربية للتصنيع، حيث تفقد الإمكانيات التصنيعية المتطورة بخطوط الإنتاج، واطلع على أحدث المنتجات في صناعة السيارات والمشروعات المستقبلية.

وأشاد السفير بالقدرات التصنيعية المتطورة بالشركة والتي تضاهي أحدث خطوط الإنتاج العالمية، لافتًا إلى أن شركة تويوتا اليابانية العالمية، تحرص على الاستثمار في مصر، والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، علمًا بأن تويوتا لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تحقق بالعربية للتصنيع.