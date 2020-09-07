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استئناف اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس الأسبوع الجاري

08:22 م الإثنين 07 سبتمبر 2020
استئناف اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس الأسبوع الجاري

البابا تواضروس الثاني

(مصراوي):

قرر البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي، اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء التاسع من سبتمبر الجاري.

ويلقي البابا عظته بالاجتماع بعد غدٍ من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.

البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إجراءات احترازية

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