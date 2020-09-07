التنمية المحلية: رفع حالة الاستعداد بالمحافظات لمتابعة جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ والتي ستنطلق غداً الثلاثاء على مدار يومين والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال شعراوي، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات التي تشهد جولة الإعادة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن مهمة المحافظات توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، والقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.

وأجرى اللواء محمود شعراوي، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع بعض المحافظين للاطمئنان منهم بصورة مباشرة على اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وتعقيم وتطهير اللجان.