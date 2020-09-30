ممنوع الوصول للكعبة وماء زمزم في عبوات.. 5 إجراءات جديدة لسلامة المعتمرين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن اتخاذ عدة إجراءات احترازية لسلامة المعتمرين، خلال أداء شعيرة العمرة، بالتزامن مع فتح الموسم الجديد وعودة العمرة تدريجيًا بدءًا من يوم الأحد المقبل.

ويرصد "مصراوي" 5 إجراءات أعلنتها المملكة على النحو التالي:

ـ تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا قبل دخول كل فوج وبعد خروجه ابتداء من الأحد المقبل.

- توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم.

- يمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود.

- الطواف سيكون خارج الحاجز الموجود حاليا.

- تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.

وكان الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ناقش مع الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من قيادات الأمن العام، وقيادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، الأعمال التي تقدمها الجهات المشاركة في المسجد الحرام، وآلية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال استقبال المعتمرين.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت السماح بأداء مناسك العمرة اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل، وإعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفقًا لأربع مراحل، الأولى منها السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، وضع خطة تنفيذية دقيقة لتمكين المواطنين والمقيمين من أداء مناسك العمرة، تعتمد على التقنية الإلكترونية موضحا أنه لن يتم السماح لأحد بأداء العمرة إلا بعد التسجيل على تطبيق "اعتمرنا"، للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، أنه على الشخص المسجل تحديد اليوم الذي يرغب فيه أداء العمرة، متابعا: "الأعداد محدودة في المرحلة الأولى بواقع 6 آلاف شخص يوميا، ويتم أداؤها في فترة محدودة".

وأوضح أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة، وسيتم منح تصاريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي، متابعا: نساعد المعتمر على اختيار الفنادق وسنحدد الدول المسموح لها بقدوم مواطنيها لأداء المناسك لاحقاً.