إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والآثار من الإيجار حتى آخر أكتوبر
قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سريان قرار الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠.
وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).
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