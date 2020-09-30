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إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والآثار من الإيجار حتى آخر أكتوبر

11:43 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والآثار من الإيجار حتى آخر أكتوبر

جانب من اللقاء

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سريان قرار الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).​

إعفاء الكافيتريات والبازارات من الايجار المجلس الأعلى للآثار خالد العناني

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