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السيسي للأعداء: "عاوزين تبقوا أوبك الغاز في المنطقة.. لأ مش هنسيبكم"

02:10 م الأحد 27 سبتمبر 2020
السيسي للأعداء: "عاوزين تبقوا أوبك الغاز في المنطقة.. لأ مش هنسيبكم"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ماضية في طريق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لتكون مركزا إقليميا للغاز.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، بمسطرد، اليوم الأحد: في ناس بتقول "بقى انتو عاوزين تبقوا أوبك الغاز في المنطقة؟ لأ بقى احنا مش هنسيبكم"، وأقصد هما يعني.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد بمحافظة القليوبية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة والمحافظين ورجال الأعمال.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي أوبك الغاز

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