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أول تصريح من عبدالمحسن سلامة عقب إعادة اختياره رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام

08:07 م السبت 26 سبتمبر 2020
أول تصريح من عبدالمحسن سلامة عقب إعادة اختياره رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام

عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

(مصراوي):

توجّه عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بالشكر للهيئة الوطنية للصحافة، على تجديد الثقة فيه، واستمراره رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة.

وقال سلامة لـ"مصراوي"، إن قرار الهيئة بتجديد الثقة فيه، شرف كبير وتقدير للمجهود الذي قام به لتطوير المؤسسة وزيادة مواردها، وحل مشكلة الديون التي كانت متراكمة في السابق، وافتتاح كليات جديدة بجامعة الأهرام الكندية.

وتمنى سلامة استمرار مؤسسة الأهرام في تحقيق نجاحات على مختلف المستويات الصحفية والإدارية، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده الارتقاء بالمؤسسة بصورة أكبر.

عبدالمحسن سلامة مؤسسة الأهرام الهيئة الوطنية للصحافة

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