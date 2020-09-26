حدث في 8 ساعات| صرف 6 ملايين كمامة على بطاقات التموين.. والبيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الهيئة الوطنية للصحافة، التغييرات الجديدة في المؤسسات الصحفية القومية، ووزير النقل يفتتح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ووزارة التموين تعلن صرف 6 ملايين كمامة على البطاقات التموينية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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