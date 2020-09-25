حدث ليلا| انخفاض وفيات كورونا وتأجيل قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث على النحو التالي:

13 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى اليوم.

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تحديد موعد جديد.. الجيزة: تأجيل قطع المياه عن 9 مناطق بالمحافظة

أعلنت محافظة الجيزة، عن تأجيل موعد انقطاع المياه عن: حي بولاق الدكرور، أرض اللواء، مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها: (طموه – شبرامنت – زاوية أبومسلم – الحرانية – بني سويف – نزلة الأشطر - منيل شيحة).

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اليوم.. مصر للطيران تسير 45 رحلة دولية تقل 5500 راكب

تسير شركة مصر للطيران، الجمعة، رحلاتها إلى45 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5500 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

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وزير التعليم العالي يكشف عن نظام جديد لتنسيق الجامعات الخاصة "2020 – 2021"

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام، الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

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مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية تعلن أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2020

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن انعقاد الاحتفالية السنوية الرابعة لإعلان الفائزين بجوائزها التشجيعية للعام الجاري، حيث قام مجلس أمناء المؤسسة بتكريم اثنين من المواهب اللامعة من شباب الصحفيين بالوطن العربي تقديرًا لما يقدمونه من نموذج يحتذى به في الأعمال الإبداعية وفقًا لمعايير الكتابة الصحفية.

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مجدي يعقوب: البحث العلمي هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان

قال جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، إن البحث العلمي هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الأوطان.

جاء ذلك في كلمته بحفل تخريج عدد من طلبة السنوات الدراسية النهائية بكليات الصيدلة في مختلف الجامعات المصرية، من برنامج التدريب الصيفي الذي عقدته إحدى الشركات العالمية الرائدة بمجال صناعة الدواء.

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مصر تتسلم 3 هاربين.. أين وصلت التحقيقات بقضية "اغتصاب فتاة فيرمونت"؟

أعاد الإنتربول المصري، اليوم الخميس، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقضية اغتصاب "فتاة فيرمونت" إلى القاهرة بعد القبض عليهم في لبنان أغسطس الماضي، ليرتفع إجمالي المقبوض عليهم في القضية إلى 5 متهمين.

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