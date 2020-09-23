تطوير بوابة العمرة وتأجيل المديونيات.. 10 قرارات من "السياحة" لدعم القطاع

كتب - يوسف عفيفي:

اتخذت وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، عدة قرارات بشأن دعم القطاع، في السياحة الثقافية، وتوفير الدعم الكامل لبوابة العمرة المصرية، مرورا بتأجيل سداد المديونيات.

ويرصد "مصراوي" أبرز القرارات التي اتخذها القطاع السياحي مؤخرا على النحو التالي:

1 - دراسة تخفيض الأعباء المالية على ملاك المراكب السياحية بتأجيل سداد المديونيات على أصحابها لمدة أخرى، بعد انتهائها سبتمبر الجاري.

2 - عدم تحريك رسوم التأشيرة للسياح الوافدين حتى نهاية 2020.

3 - السماح للزائرين على "الطيران الشارتر" حال تشغيله للأقصر، بتحليل pcr الخاص بسلبية كورونا في المطار.

4 - ضم الذهبيات (المراكب الصغيرة 12 كابينة)، والبوتيك أوتيل (الفنادق ذات الطابع الأثري القديم) لوزارة السياحة.

5 - تأجيل فحص المراكب النيلية لمدة عام، والذي يتطلب رفعها بالكامل والاكتفاء بتصويرها تحت الماء.

وجاءت قرارات غرفة شركات السياحة على النحو التالي أيضا:

1ـ الإبقاء على تشكيل فروع إدارة الغرفة بالمحافظات مع تغيير اسمها للجان تسيير أعمال.

2ـ استكمال ملف تطوير ميكنة كافة أعمال وخدمات الغرفة لتسهيل عمل الشركات.

3ـ تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لملف تطوير بوابة العمرة المصرية.

4 ـ إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للطيران.

5 ـ البدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز مشروع أرض 6 أكتوبر.