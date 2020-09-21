في أول اجتماع لها.. "غرفة السياحة" تعيد تشكيل اللجنة المشتركة للطيران

كتب- يوسف عفيفي:



عقدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوي، أول اجتماع لها اليوم الإثنين، لمناقشة أهم ملفات القطاع السياحي.

وبحسب بيان اليوم، أصدرت الغرفة أول قرار لها، بإعادة تشكيل اللجنة المشتركة للطيران apic برئاسة هشام الأمين وعضوية أماني فؤاد ومحمد نوفل وأية الله فؤاد ومحمد نصير وعبد العزيز محمود حافظ.

وأكدت اللجنة، الإبقاء على تشكيل مجالس إدارة فروع الغرفة كما هي مع تغيير المسمى إلى لجان تسيير أعمال الفروع واستكمال ملف تطوير ميكنة كافة أعمال وخدمات الغرفة.

وشددت على البدء فورا في اتخاذ الإجراءات الأزمة لإنجاز مشروع أرض 6 أكتوبر وتقديم كل الدعم لملف تطوير بوابة العمرة المصرية.

وقدمت اللجنة الشكر، إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ومجلس إدارة الغرفة السابق على المجهود المبذول للنهوض بقطاع السياحة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أصدر قرارا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التي عُقدت بتاريخ 31/10/2018، وذلك تنفيذا لحكم قضائي، وينص القرار على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي وعضوية كلٍ من نورا على، و كريم محسن، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين.