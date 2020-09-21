الآثار تكشف حقيقة تشوه حائط متحف بكابل "تكييف"
(مصراوي):
نفى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، صحة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة مرة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وأخرى لمتحف الإسكندرية القومي، توضح حدوث تشوه في إحدى حوائطة لمرور كابل تكييف، داخل الزخارف.
وقال عثمان في بيان اليوم: "الصورة لا تمت بصلة إلى المتحف اليوناني الروماني أو متحف الإسكندرية القومي، ولا أي متحف أو أثر مسجل بجمهورية مصر العربية"، موضحًا أن هذه الصورة لكاتدرائية باليرمو في مدينة صقلية في إيطاليا.
وناشد مؤمن عثمان مستخدمي ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
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