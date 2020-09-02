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رئيس جهاز بدر: لجنة الضبطية القضائية تعاين 440 وحدة إسكان اجتماعي

11:40 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
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كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمصاحبة 12 مأمور ضبط قضائي بالصندوق والجهاز وقوة من قسم الشرطة وأمن الجهاز، وذلك لمعاينة وضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة.

وأوضح "مندور"، في بيان اليوم، أنه تم المرور ومعاينة ٤٤٠ وحدة "إسكان اجتماعي" بالحي الخامس، وتحرير ٥٧ محضرًا للوحدات المخالفة بالتأجير أو البيع أو تغيير النشاط بالمخالفة للقانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وأكد "مندور"، أن ذلك يأتي في إطار تحقيق الغرض من مشروع الإسكان الاجتماعي وإيصال الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لمستحقيها، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.​

عمار مندور جهاز تنمية مدينة بدر الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري

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