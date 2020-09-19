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وسط هتافات برحيل أبوشقة.. فؤاد بدراوي يرأس اجتماع الهيئة العليا للوفد

05:10 م السبت 19 سبتمبر 2020
وسط هتافات برحيل أبوشقة.. فؤاد بدراوي يرأس اجتماع الهيئة العليا للوفد

المستشار بهاء أبوشُقة

(مصراوي):

انطلق اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، مساء اليوم، وسط هتافات عدد من أعضاء الهيئة الوفدية، برحيل المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب.

وأكد النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، في بيان رسمي له، دعمه لاستمرار الوفد ضمن قائمة التحالف في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال سكرتير الوفد، قبل الاجتماع، إن ما نشر على لسانه، حول رفضه لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس له من الصحة، وأن هذه الأقوال المنسوبة إليه مخالفة للواقع والحقيقة.

وشدد بدراوي على وسائل الإعلام المختلفة ونشطاء التواصل الاجتماعي، بأخذ الأخبار والمعلومات الموثقة من المركز الإعلامي للحزب الجهة الوحيدة المخول لها التصريح باسم الوفد.

ونشر المركز الإعلامي للحزب، تأييدًا من قبل بدراوي للمشاركة في القائمة الوطنية.

بهاء أبوشقة فؤاد بدراوي حزب الوفد

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