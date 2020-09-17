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بشكل مؤقت.. الحكومة توافق على إقامة معرض للآثار بالسعودية

01:24 م الخميس 17 سبتمبر 2020
بشكل مؤقت.. الحكومة توافق على إقامة معرض للآثار بالسعودية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

ووافق مجلس الوزراء على إقامة معرض مؤقت للآثار بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2022، متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن، على أن يضم المعرض 84 قطعة أثرية من مقتنيات الفن الإسلامي بالقاهرة.

مصطفى مدبولي السعودية مجلس الوزراء الحكومة

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