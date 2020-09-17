تخفيضات تصل لـ20%.. "مصر للطيران" تُطلق حملة تشجيعية للسفر

كتب- محمد عبيد:

أطلقت شركة مصر للطيران حملة تشجيعية تحت عنوان "مش حنبطل نسافر" والتي توفر للركاب تخفيضات على تذاكرهم الدولية بنسب تصل إلى 20%، وذلك لمنحهم المزيد من خيارات السفر وتحفيزهم على العودة مرة أخرى للاستمتاع بالطيران وتجارب السفر في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ووفرت الشركة للركاب إمكانية سداد قيمة رمزية من تكلفة تذاكر سفرهم مقدمًا في صورة قسائم شراء بثلاث شرائح توفر نسب التخفيض التالية:

- الشريحة الأولى بـ 300 جنيه تتيح للراكب 10% تخفيضا على ثمن التذكرة.

- الشريحة الثانية بـ 500 جنيه تتيح للراكب 15% تخفيضا على ثمن التذكرة.

- الشريحة الثالثة بـ 700 جنيه تتيح للراكب 20% تخفيضا على ثمن التذكرة.

وينطبق ذلك على الرحلات الدولية المباشرة لمصر للطيران، ويمكن للركاب شراء القسائم في الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 أكتوبر المقبل مع الاستفادة بنسبة التخفيض خلال عام من تاريخ إصدار القسيمة على الوجهة التي يختارها المسافر في التوقيت المناسب له من أي مكتب من مكاتب الشركة أو عن طريق مركز الاتصالات 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي.

جدير بالذكر أن مصر للطيران في الوقت الحالي تُسير رحلات مباشرة إلى أكثر من 35 وجهة دولية ومن المخطط زيادة عدد الوجهات خلال الفترة المقبلة مع قرار بعض الدول فتح اجوائها مرة أخري لتشغيل واستقبال رحلات دولية في ضوء تداعيات فيروس كورونا.