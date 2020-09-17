أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الخريف

01:08 م الخميس 17 سبتمبر 2020
في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الخريف

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بداية فصل الخريف ونهاية فصل الصيف، على أن يكون ذلك يوم الأربعاء الأسبوع المقبل الموافق 23 سبتمبر.

وأوضح الخبراء، لمصراوي، أن حالة الطقس تشهد استقرارا يستمر حتى بداية الأسبوع حيث يكون الطقس حار رطب على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء: تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 35 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية معتدلة حيث تتراوح بين 30 و32 درجة، بينما تتراوح بين 39 و44 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى أن فصل الخريف سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، مشيرا إلى أنه وارد مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل نشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وحذر الخبراء من الشبورة المائية على الطرق بالصباح الباكر، موضحًا أنها خفيفة وغير مؤثرة، كما أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

وعن حالة الطقس في الليل أكد الخبراء أنه لطيف جدا حيث اقتربنا من الوصول لدرجات الحرارة المعتدلة.

وأكد الخبراء، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة على معظم المناطق، حيث تسجل على القاهرة 85%، وتصل لـ 88% على السواحل الشمالية وتنخفض تدريجيا على المناطق الجنوبية حيث تسجل على شمال الصعيد 60%.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية فصل الخريف الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

"أبوشقة" يدعو لاجتماع عاجل لمناقشة قرار بشأن انتخابات مبكرة على رئاسة الوفد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تهوي بتعاملات الخميس.. الجرام يخسر 13 جنيها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا