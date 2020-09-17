في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الخريف

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بداية فصل الخريف ونهاية فصل الصيف، على أن يكون ذلك يوم الأربعاء الأسبوع المقبل الموافق 23 سبتمبر.

وأوضح الخبراء، لمصراوي، أن حالة الطقس تشهد استقرارا يستمر حتى بداية الأسبوع حيث يكون الطقس حار رطب على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء: تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 35 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية معتدلة حيث تتراوح بين 30 و32 درجة، بينما تتراوح بين 39 و44 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى أن فصل الخريف سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، مشيرا إلى أنه وارد مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل نشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وحذر الخبراء من الشبورة المائية على الطرق بالصباح الباكر، موضحًا أنها خفيفة وغير مؤثرة، كما أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

وعن حالة الطقس في الليل أكد الخبراء أنه لطيف جدا حيث اقتربنا من الوصول لدرجات الحرارة المعتدلة.

وأكد الخبراء، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة على معظم المناطق، حيث تسجل على القاهرة 85%، وتصل لـ 88% على السواحل الشمالية وتنخفض تدريجيا على المناطق الجنوبية حيث تسجل على شمال الصعيد 60%.