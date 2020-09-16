حسين منصور: "عليا الوفد" تقرر الانسحاب من قائمة "من أجل مصر"

كتب- مصراوي:

قال القيادي الوفدي حسين منصور، في بيان له منذ قليل، إن الهيئة العليا لحزب الوفد قررت في اجتماعها أمس الثلاثاء بأغلبية الأصوات الانسحاب من التحالف الانتخابي وعدم خوض الانتخابات البرلمانية نتيجة عدم الشفافية وعدم توافر العدالة أمام مرشحي الوفد وعدم عرض رئيس الوفد لأسماء المرشحين على أعضاء الهيئة العليا.

وأضاف منصور، في بيانه: لهذه الأسباب كان قرار الهيئة العليا بالانسحاب من الانتخابات، وبهذه المناسبة نرفض نحن أغلبية الأعضاء البيان الذي صدر من المركز الإعلامي لأنه صدر من غير ذي صفه وقرار الهيئة العليا هو أعلى سلطة لحزب الوفد وهي في انعقاد مستمر غدا في الثانية ظهرا للإعلان الرسمي عن الانسحاب من قائمة التحالف "من أجل مصر".

وأعلن أنه وقع على هذا البيان كل من: حسين منصور، طارق سباق، محمد عبده، محمد حلمي سويلم، محمد عبدالعليم، حاتم رسلان، نبيل عبدالله، عبدالعظيم الباسل، أحمد جاويش، محمد مصطفى سليم، عمر عبدالجواد، صفوت عبدالحميد، عصام الصباحي، حمدان الخليلي، هالة الملاح، محمد الزاهد، محمد نصر، كاظم فاضل، عبدالسند يمامة، أنور بهادر، أميمة عوض، محمد البدري، عباس حزين، سفير نور، علي شعيب.

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