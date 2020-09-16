أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

أمين عام البرلمان السابق: استقلت من مجلس الدولة لخوض الانتخابات المقبلة ضمن القائمة الوطنية

06:32 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
أمين عام البرلمان السابق: استقلت من مجلس الدولة لخوض الانتخابات المقبلة ضمن القائمة الوطنية

المستشار أحمد سعد الدين

كتب- مصراوي:

صرح المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق لمجلس النواب، بانه تم ترشيحه ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" عن محافظة الغربية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال سعد، لمصراوي، اليوم الأربعاء: تقدمت باستقالتي من عملي بمجلس الدولة، وذلك لتقديم أوراق ترشحي للانتخابات ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" في محافظة الغربية.

وتضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" مجموعة من الأحزاب السياسية على رأسها مستقبل وطن والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي وغيرها، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.​

المستشار أحمد سعد الدين مجلس الدولة مجلس النواب القائمة الوطنية من أجل مصر

الخبر التالى:

بالصور.. مياه الصرف تغرق طريق الأوتوستراد.. وتعطل حركة السيارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور.. شلل مروري تام على الأوتوستراد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا