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اليوم.. السيسي يفتتح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدة جامعات أهلية

08:11 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2020
اليوم.. السيسي يفتتح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدة جامعات أهلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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Asha
السيسي الجامعة المصرية اليابانية جامعات أهلية مدينة برج العرب

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