اليوم.. السيسي يفتتح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدة جامعات أهلية

القاهرة - (أ ش أ):

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.