​​برلمانية: دخول موظفين مع "المرشحين" دورات المياه أثناء تحليل المخدرات "غير منطقي"

(مصراوي):



قالت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، إن إجراءات الكشف الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020، تتضمن انتهاكًا للخصوصية، موضحة أن موظفي وزارة الصحة يدخلون دورات المياه مع راغبي الترشح للانتخابات، أثناء سحب عينة البول للتحاليل المطلوبة.

وأضافت أنه في ضوء استعدادها لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة حلوان، توجهت وفق إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات، للكشف الطبي في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، وأتبعت الإجراءات الواجب تطبيقها من أوراق ومستندات مطلوبة، إلا أنها تفاجأت عند تنفيذ الكشف أن المستشفى يجبر الخاضعين للكشف على دخول موظف مع المرشح لدورة المياه، أثناء الحصول على عينة البول، واصفة الأمر بـ"غير المنطقي" وغير المقبول.

ولفتت عبدالعزيز إلى أن هذا التصرف انتهاك للخصوصية، ولكرامة الإنسان، ولابد أن يتم التفريق بين المرشحين لشغل مناصب سياسية والعمل بجهات رسمية في الدولة، وبين المتهمين بتعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنها لا تُمانع إطلاقًا في تطبيق القانون والإجراءات المنصوص عليها، لكن مع الحفاظ على كرامتها وخصوصيتها، مؤكدة أنها رفضت هذه الإجراءات وقررت المُغادرة دون تنفيذ إجراءات الكشف الطبي.

وأكدت أن مثل هذه التصرفات لم تكن قائمة في الانتخابات الماضية، ولابد من مراعاة الخصوصية وكرامة الإنسان.

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