"مخالفة دورين بعقار مرخص".. كيف تحسب قيمة مخالفتك البنائية؟ (6 – 8)

كتب- محمد نصار:

يعتقد الكثيرون أن قيمة مقابل التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم يتم حسابها من خلال ضرب قيمة سعر المتر في منطقتهم والمحدد بقرار من المحافظ في إجمالي مساحة المخالفة بالأمتار المسطحة، ولكن وفق القانون هذه العملية الحسابية غير صحيحة.

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب العمل بها في حساب قيمة المخالفة بحسب نوعها وأعطى لكل نوع مخالفة نسبة مئوية من قيمة سعر متر التصالح المعلن وبذلك لن يكون المواطن مجبرا على دفع سعر المتر المعلن كله.

يستعرض مصراوي في سلسلة من الموضوعات كيفية حساب قيمة مخالفتك البنائية بنماذج استرشادية وذلك لتكون على علم بكل ما يجب عليك دفعه من أموال نظير التصالح، وذلك بالنسبة للعقارات الصادر لها تراخيص بناء وحدث بها مخالفات لاشتراطات الترخيص.

وبالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه مخالفات إنشائية ومعمارية بمسطح دورين كاملين، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح المخالفة في الدورين × 25% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).

ويعني ذلك أنه في حال كان العقار الخاص بك مرخصا بالكامل لجميع الأدوار ويوجد فقط به مخالفات إنشائية ومعمارية في دورين، وبافتراض أن سعر المتر للتصالح 100 جنيه وإجمالي المساحة المخالفة 200 مترا للدور، لكي تحسب قيمة المخالفة تكون كالتالي: (200 + 200+= 400 متر مسطح × 50 جنيها الحد الأدنى لسعر المتر وفق القانون= 20000 جنيه).

كان من الطبيعي أن تكون نسبة الـ25% من سعر المتر المقدر بـ100 جنيه هي 25 جنيها لتكون إجمالي قيمة التصالح 10000 جنيه، لكن القانون نص على أن الحد الأدنى لقيمة أي متر تصالح هو 50 جنيها، وبذلك لا يمكن أن يقل سعر المتر عن هذا الرقم.

وتنتهي المهلة المحددة من قبل الحكومة لتقديم طلبات التصالح في المخالفات يوم 30 سبتمبر.

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