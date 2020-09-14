الأوبرا تقدم موسيقى الدراما على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء الأحد، حفلًا فنيًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو أحمد عاطف، وإخراج حازم طايل، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من موسيقى الدراما ﻷعمال محمد عبد الوهاب، وعمار الشريعي، وأندريا رايدر، وفؤاد الظاهري، وأحمد عاطف، وعلي إسماعيل، وحسن أبو السعود، وعمر خيرت، منها موسيقى عمر الخيام، وبطل من ورق، وكراكون في الشارع، وعائلة زيزي، والبخيل وأنا، وغرام في الكرنك، وقضية عم أحمد، وصاحبة الجلالة، ونصف ربيع الآخر، وأيام في الحلال، وهالة والداويش، وإمبراطورية م، والحفيد، ودعاء الكروان، وشيش كباب، وإسكندرية، وعسل أسود، وأهل الرضا.

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني لعام 2004، حيث تولى إدارته الدكتور جهاد داوود، ثم الدكتورة نفين المحمودي، ويضم الأوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الأكاديميين، وشارك الأوركسترا في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية، ولاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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