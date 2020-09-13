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بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري.. ضعف وقطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

07:43 م الأحد 13 سبتمبر 2020
بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري.. ضعف وقطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

مشروع توسعة الطريق الدائري

كتب– أسامة علي:

أعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع وضعف المياه عن مناطق (مصر الجديدة – السلام – عين شمس الشرقية والغربية – وبعض مناطق مدينة نصر)، اليوم الأحد.

وأكدت شركة المياه، أن الانقطاع والضعف، نظرًا لقيام الشركات العاملة بتوسعة الطريق الدائري في المسافة من مسطرد وحتى المرج، بقطع 3 مغذيات كهرباء، من أصل 4 بمحطة مياه مسطرد.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة إنها ستبذا قصارى جهدها في عودة المياه للمناطق المتأثرة.

وأكدت شركة المياه، أنه ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مطالبة بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

الطريق الدائري توسعة الطريق الدائري قطع المياه

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