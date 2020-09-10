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الصحة تعلن 10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدارس

12:00 م الخميس 10 سبتمبر 2020
الصحة تعلن 10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدارس

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

عرضت وزارة الصحة والسكان، فيديو توضيحي بعنوان "10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس"، أثناء المؤتمر الصحفي للإعلان عن الإجراءات الوقائية لعودة االمداس.

يعقد المؤتمر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، وبحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت القواعد العشر الذهبية كالتالي:

1- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.

2- يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة.

3- رحب بزملائك من بعيد.. لا للمصافحة أو التقبيل.

4- لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة.

5- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.

6- استخدم الأدوية المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.

7- ترك مسافة بينك وبين الآخرين.

8- ابتعد عن الآماكن المزدحمة.

9- مارس التمارين الخفيفة في الصباح.

10- التهوية الطبيعية للفصول هي أفضل دائماً.

هالة زايد وزيرة الصحة قواعد ذهبية للوقاية من كورونا المدارس

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