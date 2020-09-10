السيسي يوافق على قرض بقيمة 120 مليون يورو لتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروربي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً بمبلغ ١٢٠ مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.​