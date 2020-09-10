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لإقامة أقسام شرطة وميادين مركزية.. 5 قرارات جمهورية بتخصيص أراض لأغراض مختلفة

11:13 ص الخميس 10 سبتمبر 2020
لإقامة أقسام شرطة وميادين مركزية.. 5 قرارات جمهورية بتخصيص أراض لأغراض مختلفة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم ٤٦٦ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي بمساحات مختلفة بناحية محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مساحة ١٠٥٠ مترا مربعا ناحية محافظة القليوبية لاستخدامها في إنشاء مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

وأصدر رئيس الجمهورية، أيضا، القرار رقم ٤٦٨ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدون مقابل، لاستخدامها في إقامة قسمي شرطة بقنا وبورسعيد.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مساحة أرض ناحية محافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة؛ وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأصدر الرئيس السيسي، القرار رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم لصالح وزارة الانتاج الحربي، وذلك لاستخدامها في إقامة ميادين الرماية المركزية.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

الرئيس عبدالفتاح السيسي أقسام شرطة ميادين مركزية تخصيص أراض

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