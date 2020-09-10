تجاوز مدة الخطبة.. الأوقاف: خصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام بمطروح
كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خصم شهرين من بدل صعود المنبر من الشيخ عمر أحمد محمد السيد، إمام وخطيب بمديرية مرسى مطروح، نظرًا لتجاوزه المدة التي حددتها الوزارة لخطبة الجمعة.
وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد.
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