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تجاوز مدة الخطبة.. الأوقاف: خصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام بمطروح

12:19 ص الخميس 10 سبتمبر 2020
تجاوز مدة الخطبة.. الأوقاف: خصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام بمطروح

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خصم شهرين من بدل صعود المنبر من الشيخ عمر أحمد محمد السيد، إمام وخطيب بمديرية مرسى مطروح، نظرًا لتجاوزه المدة التي حددتها الوزارة لخطبة الجمعة.

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة

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