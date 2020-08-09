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مستقبل وطن: السيسي حريص على حشد الجهود لإعادة إعمار بيروت

11:44 م الأحد 09 أغسطس 2020
مستقبل وطن: السيسي حريص على حشد الجهود لإعادة إعمار بيروت

المهندس أشرف رشاد الشريف

كتب- مصراوي:

ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء اللبنانيين، بضرورة التكاتف، ونبذ الصراعات، وإعلاء المصلحة العليا، للمرور من المنحة العصيبة التي ضربت بلادهم، وتقوية مؤسساتهم.

وأكد رشاد، في تصريحات له، أنه منذ وقوع تفجيرات بيروت كانت مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم كل سبل الدعم والمساعدات، وذلك نابع من إيمانها بجذور العلاقات الثنائية المتشعبة، واستمرارًا لدورها التاريخي والوطني الداعم لنهوض لبنان واستقرارها وكتابة مستقبل أفضل لأبنائها.

وأشار رشاد، إلى أن حرص الرئيس السيسي المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، يعكس حرص مصر على حشد كافة الجهود لإعادة إعمار بيروت، وتعزيز دورها الدولي الداعي للتكاتف والتعاون للتغلب على الأزمات والتحديات، والتأكيد على أنها لم ولن تتخلى عن أشقائها الاستراتيجيين.

وأوضح الأمين العام، أن مصر ستظل ركيزة أساسية وشريك استراتيجي في التوصل لكافة التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والشركاء والحلفاء الاستراتيجيين، وستكون دائما منحازة لتعزيز السلم والأمن الدوليين بما يعود بالنفع على حياة الشعوب.

أشرف رشاد الشريف حزب مستقبل وطن السيسي لبنان

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