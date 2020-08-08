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الأوقاف: "أعمدة بناء الدولة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

11:20 م السبت 08 أغسطس 2020
الأوقاف: "أعمدة بناء الدولة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:


حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع "أعمدة بناء الدولة" ليكون مضمون خطبة الجمعة المقبلة الموافق 14 أغسطس الجاري، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد (عمرو بن العاص)، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية مع رفع آذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم السبت، أنه سيتم نقل صلاة الجمعة عبر شاشات التليفزيون وإذاعة القرآن الكريم بعدد محدود من العاملين بالأوقاف والمسجد فقط فيما لا يتجاوز 20 فردا، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس. داعية الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وزارة الأوقاف أعمدة بناء الدولة خطبة الجمعة

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