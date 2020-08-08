اتحاد نقابات عمال مصر يشكل غرفة عمليات لمتابعة التصويت الخارجي في انتخابات "الشيوخ"



كتب- مصراوي:



قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بنقاباته العامة واتحاداته المحلية بالمحافظات، ومؤسسته الثقافية، إنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة، ورؤساء نقابات، ورؤساء اتحادات محلية؛ لمتابعة إجراءات وفعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها يومَي 11 و12 من الشهر الجاري، حسب بيان صحفي صادر اليوم السبت.



وأشار محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن "الغرفة المركزية" بمقر "الاتحاد العام" بالقاهرة، سوف تمارس مهامها في المتابعة، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع غرف المتابعة العمالية المنتشرة على مستوى الجمهورية.



ودعا البيان عمال مصر المنتمين إلى عضويته والبالغ عددهم ما يقارب الـ4 ملايين عامل، وكذلك الذين يمثلهم، ويدافع عن مصالحهم، من قوة عمل تبلغ أكثر من 25 مليون عامل في كل القطاعات ومواقع الإنتاج في ربوع الجمهورية، إلى النزول والمشاركة في انتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم الاستفتاء عليها في أبريل عام 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.



وجاء في البيان أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يدعم القائمة الوطنية "من أجل مصر"، موضحًا أن مكونات هذه "القائمة" تشير إلى إعلاء المصلحة الوطنية، حيث تضم 11 حزبًا بمختلف آرائها وتوجهاتها، مما يجعلها تمثل نقلة نوعية في الأداء الحزبي، والوطني خلال الفترة المقبلة، ونموذج يحتذى به في كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة.



وأكد البيان العمالي ثقته الكبيرة في مشاركة عمال مصر "جنود الإنتاج"، في المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، بارتداء الكمامات، واتباع سبل الوقاية، موضحًا أن ثقته هذه نابعة من الدور التاريخي والوطني والمحوري لعمال مصر على مدار التاريخ، ومقاومتهم الإرهاب والإرهابيين، ومساندتهم الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والأوبئة، ودعمهم وتفويضهم القيادة السياسية في حماية الأمن القومي في الداخل والخارج، إضافة إلى مواصلة العمل والإنتاج رغم التحديات.