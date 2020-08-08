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وصول جثامين ضحايا انفجار بيروت مطار القاهرة

07:06 ص السبت 08 أغسطس 2020
وصول جثامين ضحايا انفجار بيروت مطار القاهرة

وصول جثامين ضحايا انفجار بيروت

كتب - محمد عبيد:

وصلت قبل قليل، طائرة مصر للطيران، التي تقل جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ لبنان، إلى مطار القاهرة الدولي.
كان أهالي الضحايا تجمعوا في وقت مبكر صباح اليوم بمحيط قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي لاستقبال جثامين ذويهم.
كان 3 مصريين لقوا مصرعهم في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي بمرفأ بيروت البحري.
وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن، وهم كل من: إبراهيم أبو قصبة، وعلي شحاته، ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية. وستقوم سلطات المطار والحجر الصحي بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثامين وتسليمها إلي أسرهم.

انفجار بيروت مصر للطيران مطار القاهرة الدولي

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