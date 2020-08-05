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محافظة القاهرة تبحث تخصيص شوارع بوسط البلد للمشاة فقط

01:29 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
محافظة القاهرة تبحث تخصيص شوارع بوسط البلد للمشاة فقط

تطوير القاهرة الخديوية

كتب- محمد نصار:

بحث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخطوات التنفيذية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير القاهرة الخديوية في المنطقة الواقعة بين ميداني التحرير والأوبرا مرورًا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، ومقترحات ومخططات تطوير ميادين القاهرة الخديوية خاصة بعد المردود الشعبي الإيجابي لتطوير ميدان التحرير.

كما بحث محافظ القاهرة، بحسب بيان صحفي، مشروع استرداد الواجهات الخارجية لمسرح دار الأوبرا الملكية وإعادة توظيف الفراغات الداخلية لجراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة بشكل يماثل الواجهات الأصلية للأوبرا القديمة له لتتناسب مع النسق المعماري مع الإبقاء على كتلة مبنى الجراج والمبنى الإداري دون الإخلال بوظيفته الأساسية كجراج يخدم هذه المنطقة المزدحمة بالعاصمة ليكون للمشروع أبعاد ومردودات ثقافية واقتصادية وسياحية واجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للصوت والضوء، ورؤساء أحياء الأزبكية وعابدين والموسكي وغرب القاهرة وعدد من استشاريي المشروع.

وناقش الاجتماع كيفية تحويل عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط وتخصيص عدد آخر للمشاة في المساء وإعادة دراسة عرض الأرصفة وأثره على حركة السيارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلاً عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد.

كما يضفي على المنطقة ليلاً بعداً جماليًا إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ عليه وصيانته عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية كملاك العقارات، وملاك ومستأجري المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة.

تطوير القاهرة الخديوية

تطوير القاهرة الخديوية خالد عبدالعال رئيس مجلس الوزراء ميدان التحرير ميدان الاوبرا

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