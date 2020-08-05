وزير النقل: رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية يقدم خدمة متميزة للمواطنين

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات سيسهم في تقديم مستوى خدمة متميز للمواطنين، ومواكبة النهضة التي تمت في مجال الطرق والكباري من خلال المشروع القومي للطرق وتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات، وربطها مع الطرق الرئيسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في مقر وزارة النقل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل 12 محافظة من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات.

وأوضح الوزير أن المحافظات الـ12 التي تم البدء بها في هذا المشروع القومي كمرحلة أولى تشمل محافظات (القليوبية- الجيزة- المنوفية- الدقهلية- البحيرة- كفر الشيخ- الشرقية- الغربية- دمياط- بني سويف- الفيوم- المنيا)، وأنه تم تحديد عدد 197 مشروعاً على مستوى الـ12 محافظة، تم اختيارها وفقاً للمعايير التى تم تحديدها بإجمالي أطوال نحو 837.5 كم، وتكلفة إجمالية مقدارها مليارا جنيه، مشيرًا إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتولي متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على التنفيذ؛ لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكبارى.

وأضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات؛ لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال؛ وهو ما يتم تنفيذه حاليًّا؛ حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد.

وأشار وزير النقل إلى أنه يتم استخدام هذه التقنيات الحديثة في عدد من الطرق بالمحافظات؛ مثل طريق بركة السبع/ شبين الكوم وطريق جنزور/ بركة السبع بمحافظة المنوفية، وسيتم التوسع في استخدامها في باقي المحافظات.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق الداخلية للمحافظات، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار التنسيق بين الوزارات المختلفة بالحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية.

وأوضح شعراوي أن الحكومة تسعي لتنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات بأعلى المواصفات وبجودة؛ خصوصاً التي تربط المدن بعضها ببعض وبطرق جديدة وذلك في ضوء الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لهذا الملف المهم؛ لارتباطه بالتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين من سهولة الانتقال لمقرات العمل ونقل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن الطرق الداخلية تعد شريانًا مهمًّا من شرايين التنمية، والتي يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًّا سريعًا وتدعم تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة الناتج المحلي للمحافظات.