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خالد جلال رئيسًا لقطاع الإنتاج الثقافي لعام آخر

11:23 م الإثنين 31 أغسطس 2020
خالد جلال رئيسًا لقطاع الإنتاج الثقافي لعام آخر

المخرج خالد جلال

(أ ش أ):

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الاثنين، قرارًا بتولي المخرج خالد جلال رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى، لمدة عام آخر.

ووجّه جلال الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على ثقتها الغالية ودعمها المستمر، وقال إنه يعتز ويفتخر بهذه الثقة، وسعيد بالعمل مع فنانة وقامة فنية وإدارية كبيرة مثل الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وحصل جلال على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرًا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة.

وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي منذ عام 2015.

وحصل جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وجائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات دولية وقومية ومجموعة من أشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.

كما كرمّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، وبعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذي وصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات".

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خالد جلال إيناس عبدالدايم قطاع الإنتاج الثقافي

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