"الجيزة": مراجعة ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الدائري ببولاق الدكرور

"الخشت" في ندوة "استعادة الوعي": علينا أن ندرك التمييز بين الدين والخطاب

كتب- مصراوي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي بولاق الدكرور ومدينة كرداسة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة النظافة ومجهودات رفع المخلفات وإزالة الإشغالات.

وخلال الجولة كلف المحافظ بحصر ومراجعة موقف ملكية قطع الأراضي الواقعة علي جانبي حرم الطريق الدائري من ناحية طريق المعتمدية وذلك بالتنسيق مع جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وذلك بعد تلاحظ قيام أحد المواطنين باستغلال بعضها كساحات انتظار بالإضافة إلى وضع تشوينات للرمال.

وشدد المحافظ على سرعة رفع كافة التشوينات والإشغالات الموجودة بها وعدم السماح باستغلالها بالمخالفة كما وجه المحافظ بضرورة التصدي بكل حزم وإزالة كافة أوجه التعدي الموجودة علي خط التنظيم بجوار حرم الطريق الدائري وتمهيد الطريق بالإضافة إلي رفع كافة السيارات الموجودة بنفق موسى الكائن أسفل الطريق الدائري إلى جانب تطوير قطعة أرض فضاء خلف سنترال بولاق الدكرور بشارع ناهيا واستغلالها للنفع العام.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة.

كما تابع محافظ الجيزة إزالة ٤ أكشاك تدار بدون ترخيص و متعدية علي حرم الطريق بشارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.

وفى نفس الاطار واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث قامت المحافظة بإزالة تعديات علي أرض ولاية الري مساحتها 200م على ترعة الرحمانية بقرية الكداية مركز ومدينة أطفيح، بالإضافة إلى إزالة لحالتين بناء مخالف على أرض زراعية بدون ترخيص بعرب الحرف قرية شبرامنت على مساحة 150 و 100 متر تقريبًا بأبو النمرس وإزالة ٣ حالات بناء مخالف بمناطق خلف المجمع الديني و بميت رهينة الطريق السياحي و بميت رهينة طريق المريوطية البر الشرقى بالبدرشين.