​شقق وأراضي ومقابر.. كيف تستفيد من طروحات الإسكان في المدن الجديدة (أسعار وخطوات)

كتب محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، العديد من الطروحات خلال شهر يوليو الجاري، في وقت واحد، حيث أتاحت الوزارة الحجز في مشاريع مختلفة بكل المدن الجديدة تقريبًا، حيث بدأ الإعلان عن توفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل ضمن 3 مشروعات، ثم اتاحة الفرصة للحصول على قطعة أرض، كما وافقت على تخصيص أراضي للمقابر بعدد من المدن الجديدة.

وينشر (مصراوي) في هذا التقرير جميع الفرص المتاحة للحصول على تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض أو التقديم ضمن إعلان تخصيص المقابر بالمدن الجديدة.

أولًا.. الوحدات السكنية:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية عن حجز 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة، ويستمر التقديم حتى 20 أغسطس المقبل.

سكن مصر.. الأقل سعرًا:

تتواجد شقق سكن مصر في 5 مدن بإجمالي 691 شقة: (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة) كما تتراوح المساحات من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا.

وتبدأ أسعار شقق سكن مصر من 364 ألف وحتى 950 ألف جنيه، ويصل سعر الشقة الـ106 أمتار في المنيا الجديدة لـ364 ألف جنيه، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل لـ676 ألف جنيه، أما في مدينة القاهرة الجديدة وهى الأغلى ضمن هذا المشروع وتتراوح أسعار شقق سكن مصر من 811 ألف جنيه، وحتى 880 ألف جنيه، لكن في مدينتى غرب أسيوط وغرب قنا تبدا الشقق من 368 ألف جنيه، وتصل لـ395 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

وبلغ أقل وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة 683 ألف جنيه، وبلغت نسبة الـ20% والتي تسدد منذ أول التقديم وحتى التعاقد 136 ألف جنيه، ويتبقى 546 ألف والذي يمثل 80% من ثمن الوحدة، وبلغ الحد الأدنى للدخل الشهري 6700 جنيه شهريًا، فيما وصل القسط الشهري لـ2659 جنيه.

ويمكن التعرف على نظام سداد باقي الوحدات ضمن مشروع سكن مصر من هنا.

كما يتضمن طرح الوحدات السكنية شقق مشروع دار مصر، حيث تم طرح وحدات في 4 مدن، هي: (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي 575 وحدة، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترًا.

وتصل الأسعار في مدينة حدائق أكتوبر لـ981 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان لـ610 آلاف للشقق الـ115 مترا، أما في مدينة السادات تصل الشقة لـ680 ألف، ومدينة 15 مايو تصل الشقة الـ130 مترًا لـ831 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق دار مصر 60 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

المشروع الثالث.. جنة:

أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150 مترًا.

وعن الأسعار في مشروع جنة فيصل سعر الشقة الـ100 متر في مدينة أكتوبر لـ966 ألفا، والشقة الـ130 متر أصبحت بمليون و255 ألفا، وفي مدينة الشيخ زايد، وتصل الشقة الـ100 متر وسجلت مليونًا و216 ألفًا، ومدينة دمياط الجديدة وصلت الشقة الـ130 مترًا لمليون و200 ألف جنيه.

ويتم سداد 20% من ثمن الشقة قبل الاستلام عبارة عن 80 ألف جدية حجز، و10% من ثمن الشقة بعد 3 شهور من التعاقد، و5% من ثمن الشقة عند التعاقد ليكون بذلك سدد المتقدم 20% من ثمن الوحدة ويتبقى 80% يتم سدادها بنظام التمويل العقاري على 20 سنة.

ففي مدينة أكتوبر بلغ أقل وحدة مليون و99 ألف، ووصلت نسبة الـ20% 219 ألف جنيه، فيما وصل الحد الادنى للمرتب 11 ألف جنيه، وبذلك يكون القسط الشهري 4282 جنيه شهريا بزيادة سنوية 7%.

ويمكن التعرف على نظام سداد باقي الوحدات ضمن مشروع سكن مصر من هنا.

ثانيًا.. الأراضي:

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن بدء التقديم لحجز أراضي سكنية ضمن محور الأراضي المتميزة والأكثر تميزا، وتتضمن الأراضي السكنية المتميزة، 1719 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 192 مترًا، وحتى 1200 متر،ويصل عدد قطع الأراضي الأكثر تميزا لـ632 قطعة بمساحات تبدأ من 294 متر وحتى 2300 متر، بـ10 مدن جديدة، وجاءت أسعار وأماكن كل نوع من الأراضي كما يلى:

أولًا قطع الأراضي المتميزة، يصل مقدم الحجز بها لـ100 ألف جنيه، ويستمر التقدم حتى يوم 28 أغسطس المقبل.

ففي مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 3805 جنيه، ووصلت قطعة الأرض الـ 500 متر لـ2 مليون و73 ألف جنيه، وفي مدينة بدر سجل المتر 3390 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ532 2 مليون و75 ألف، وفي مدينة العاشر من رمضان سجل سعر المتر 1920، ووصل سعر قطعة الرض الـ459 متر لـ 987 ألف جنيه.

كما سجل سعر المتر 1815 جنيه في مدينة السادات، وقطعة الأرض الـ600 متر سجلت مليون و176 ألف جنيه، وفي مدينة برج العرب الجديدة، سجل المتر 2620، حيث وصلت قطعة الأرض الـ260 متر، 735 ألف جنيه، وفي الفيوم الجديدة، سجل سعر المتر 1785، ووصلت قطعة الأرض الـ630 متر لمليون و259 ألف جنيه، وفي مدينة بني سويف الجديدة، سجل سعر المتر 2200 جنيه، وقطعة الأرض الـ460 متر سجلت مليون و92 ألف جنيه.

ووصل سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة، لـ1530 جنيه، وقطعة الأرض الـ864 متر سجلت مليوت و401 ألف جنيه، وفي غرب أسيوط، وصل سعر المتر لـ2200، فينا بلع سعر قطعة الأرض الـ758 متر مليون و759 الف جنيه، وفي أسوان الجديدة، وصل سعر المتر بها لـ1370 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ471 متر، 710 ألف جنيه، وفي مدينة طيبة الجديدة، سجل سعر المتر 1715 جنيه، بينما وصلت قطعة الأرض الـ663 متر لمليون و206 ألف جنيه.

ثانيًا قطع الأراضي الأكثر تميزًا، والتي تتواجد في 10 مدن جديدة بواقع 632 قطعة، بمساحات تبدأ من 294 متر وحتى 2300 متر، حيث سجلت مدينة القاهرة الجديدة 7570 جنيه للمتر، ووصلت قطعة الأرض الـ909 متر لـ7 مليون و571 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور وصل سعر المتر بها لـ4765 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ585 متر 3 مليون و261 ألف، وفي مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ 4910 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ797 متر 4 مليون و740 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان، وصل سعر المتر بها لـ 2970 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 532 متر مليون و890 ألف جنيه.

كما سجل سعر المتر في مدينة 15 مايو، 4820، وفي دمياط الجديدة، سجل سعر المتر 6020 جنيه، ووصلت قطعة الأرض الـ852 متر لـ 5 مليون 795 ألف جنيه، وفي برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 2260 جنيه، ووصلت قطعة الأرض الـ1000 متر لـ2 مليون و304 ألف، وفي سوهاج الجديدة، سجل سعر المتر 2295 جنيه، فيما وصلت قطعة الأرض الـ 770 متر لـمليون و980 ألف جنيه.

وفي مدينة طيبة الجديدة، سجل المتر بها 1795 جنيه، وبلغت قطعة الأرض الـ350 متر 685 ألف جنيه، وفي مدينة أسوان الجديدة، سجل سعر المتر بها 1935 جنيه، ووصلت قطعة الأرض الـ452 متر 927 ألف جنيه

ثالثًا.. أراضي المقابر:

كما تستعد وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لفتح باب حجز مقابر للمسلمين والمسيحيين في مدينة القاهرة الجديدة، يوم 9 أغسطس المقبل ولمدة شهر، بنظام حق الانتفاع، كما يتم إجراء قرعة علنية بعد الحجز الإلكتروني.

- حيث يتم تخصيص مقابر بمساحة 40 مترًا، لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق)، وتمنح بنظام حق الانتفاع.

- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة نظير سداد مبلغ 200 جنيه ثمن الكراسة.

- يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 9/8/2020 وحتى 24/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

- سيتم تخصيص (1855) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(526) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة القاهرة الجديدة، وكذا تخصيص (397) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و (113) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة العبور، وكذا تخصيص (397) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(113) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة الشروق.

وبالنسبة لأسلوب السداد، يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه دفعة حجز وذلك مع تقديم استمارة الحجز، على أن يتم سداد باقي قيمة المقبرة عند الاستلام.

ويشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصًا طبيعيًا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصًا معنويًا (شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق)، وألا يكون قد سبق له تخصيص مقبرة (مبنى – أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقًا لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.